İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'La Bayadère' ile sezonu kapattı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, en büyük bale eserlerinden biri olan La Bayadère balesinin prömiyerini 14 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapmıştı. Konusu Hindistan'da geçen La Bayadère sezon boyunca sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. La Bayadère balesi, dün akşam gerçekleşen temsili ile 2022-2023 bale sezonunda son kez sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bale sezonunu en önemli bale eserlerinden biri olan 'La Bayadère' ile kapattı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, en büyük bale eserlerinden biri olan La Bayadère balesinin prömiyerini 14 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapmıştı. Konusu Hindistan'da geçen La Bayadère sezon boyunca sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. La Bayadère balesi, dün akşam gerçekleşen temsili ile 2022-2023 bale sezonunda son kez sanatseverlerle buluştu. Aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisi Marius Petipa, müziği ise Ludwig Minkus'a ait. Çağdaş eleştirmenler tarafından en büyük başyapıtlardan biri olarak değerlendirilen 3 perdelik eser izleyenleri sezon boyunca hayran bıraktı.

Solor odasında yapayalnızdır. Nikiya'nın ölümünden duyduğu üzüntüye tamamen teslim olmuştur. Acısını dindirmek için afyon çeker ve gördüğü halüsinasyonlar onu Gölgelerin Krallığı'na sürükler. Burada Nikiya'nın görüntüsü ve aşklarından kalan anılar gözlerinin önünden gitmez. Son bir kez Nikiya'nın görüntüsünü gördükten sonra kendi yaşamına son verir. Böylelikle Nikiya ve Solor sonsuz aşkta birleşirler.