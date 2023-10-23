İstanbul Devlet Opera ve Balesi Giselle Balesinin Prömiyerini Gerçekleştirecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giselle balesinin prömiyerini, 27 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirecek. Eser, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona 'Loys' adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giselle balesinin prömiyerini, 27 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan Giselle, ilk kez 28 Haziran 1841'de Paris'teki Salle Le Peletier'de bulunan Ballet du Theatre de l'Academie Royale de Musique'de sahnelendi.

Eser, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

İDOB'un bu yıl repertuvarında yeniden yer verdiği Giselle balesini, Zeynep Sunal Öngün sahneye koyuyor.

Eser, 27 Ekim akşamı gerçekleşecek prömiyerin ardından, 1, 7, 15 Kasım ile 2 ve 7 Aralık'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, 4, 21, 22 Kasım'da ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde baleseverlerle buluşacak.