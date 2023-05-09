İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Falstaff operasını sahneleyecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan Falstaff operasını Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşturuyor. Eserin konusu ise İngiltere'de geçen bir insanlık komedyası.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan, bir insanlık komedyası 'Falstaff' operasını 13-27-31 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverler ile buluşturuyor.

Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan Falstaff operası, AKM'de sahneleniyor. William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin librettosu Arrigo Boito'ya ait.

ESERİN KONUSU

Görüntü dökümü:

-Operadan görüntüler