İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Falstaff' operasını sahneledi
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin 'Falstaff' operasını sezonun son temsilinde sanatseverlerle buluşturdu. Eserde, aşk, para ve hırs gibi insani duygular ele alınıyor.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), insanlık komedyası "Falstaff" operasını, sezonun son temsilinde sanatseverlerle buluşturdu.
İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin, William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlayarak hazırladığı, librettosu Arrigo Boito'ya ait eser, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda beğeniye sunuldu.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Tolga Atalay Ün yönetti. İtalyanca seslendirilen eserin rejisörlüğünü Renato Bonajuto üstlendi.
Oyunun dekoru Efter Tunç, kostümleri Ayşegül Alev, ışık tasarımı ise Yakup Çartık imzasını taşıyor. Eserin koro şefliğini de Paolo Villa gerçekleştirdi.
Hikayesi 14. yüzyıl İngiltere'sinde geçen eserde, aşk, para ve hırs gibi insani duygular ele alınıyor.
Sezonda 3 temsil yapan "Falstaff" operasının temsillerinde rolleri, Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Murat Güney, Alper Göçeri, Ufuk Toker, Berk Dalkılıç, Anıl Önder, Hazal Ata, Çağrı Köktekin, Bahadır Özkoca, Ali Haydar Taş, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, Sevim Ateş, Deniz Likos, Barbora Hitay ve Elif Tuğba Tekışık canlandırıyor.