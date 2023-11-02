İstanbul Devlet Opera ve Balesi Dünya Bale Günü'nü çevrim içi yayınla kutladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), her yıl 1 Kasım'da kutlanan Dünya Bale Günü'nde çevrim içi yayın açarak, baleseverlere çalışmalarını sergiledi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapındaki dans topluluklarına içeriden bir bakış açısı sunmak ve balenin görünmeyen zorlu çalışmalarını baleseverlerle paylaşmak amacıyla kutlanmaya başlayan etkinlik, 10 yıl önce The Australian Ballet, Royal Ballet ve San Francisco Ballet tarafından hayata geçirildi.

Dans toplulukları, etkinlik dolayısıyla her yıl kendi stüdyolarından online yayın açarak, çalışmalarını farklı ülkelerden dansçıların beğenisine sunuyor.

Bu yıl 6 kıtadan 66 dans topluluğunun katıldığı çevrim içi etkinlikte, izleyiciler, sabah derslerinden, yaklaşan performanslara göz atma ve balenin yıldızlarını iş başında görme fırsatı yakaladı.

Cumhuriyet'in 100. yılında dünyaya açılan İDOB, 1 saat 15 dakika süren yayında, yapılan çalışmaları izleyenlerin beğenisine sundu.