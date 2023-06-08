İstanbul'da Pera'nın Seslerinden Dansa etkinliği düzenlenecek

Dünya dans günü için bir araya gelen 17 sanatçının büyük performansı "Pera'nın Seslerinden Dansa" projesi, yarın Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde yeni bir etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Dünya dans günü için bir araya gelen 17 sanatçının büyük performansı "Pera'nın Seslerinden Dansa" projesi, yarın Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde yeni bir etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında İstanbul'un özgün seslerini içinde toplayan mistik, etnik devinimler içeren sesler, sanatçıların yardımıyla dansa dönüşecek.

Klasik ve etnik müziğin birbiriyle buluştuğu, çok disiplinli sanat kollarının iç içe interaktif bir deneyime dönüştüğü etkinlikte, "Kryolan" tasarımsal makyajları, Fırat Neziroğlu'nun özgün koleksiyonuna eşlik edecek.

İnsanın beş duyusunu hareket geçirecek öğeleri içinde toplayan proje, devlet opera ve bale sanatçıların da içinde olduğu pek çok sanatçı tarafından interaktif bir şekilde yorumlanacak.