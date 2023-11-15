Uzmanlar, İstanbul'da yapılacak "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nın, İslam dünyasında çağdaş düşüncenin istişare yoluyla sürdürülmesinin önemine işaret edecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Platform Dergisince 18-19 Kasım'da İstanbul'da "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı" düzenlenecek.

Konferansa katılacak uzmanlardan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic ile İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Heba Raouf Ezzat, AA muhabirlerine açıklamada bulundu.

Mulaosmanovic, konferansın büyük önem arz ettiğini belirterek, İslam dünyasında çağdaş düşüncenin istişare yoluyla sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Söz konusu istişarelerin, birkaç yıl önce İslam coğrafyasına ilişkin sosyal süreçlerin ve entelektüel akımların makale şeklinde kaleme alınmasıyla başladığını anlatan Mulaosmanovic, "Alimler, zamanın ruhunu anlamakla yükümlüdür ama aynı zamanda milletlerin mevcut durumuyla geleceğini etkileyen tarihi gelişmelerin güçlülükleri ve zayıflıklarını değerlendirmek zorundadır." dedi.

Mulaosmanovic, anlamanın ve değerlendirmenin Müslüman dünyasına özgü sonuçlar çıkarması gerektiğinin altını çizerek, "Ortaya çıkan çok kutupluluk ve liberal değerler dizisinin çöküşü, Müslüman alimler için İslami dünya görüşüne dayalı bölgesel uyumu yeniden tasdik etmesi ve siyasi, ekonomik, güvenlikle ilişkili önlemleri almada özgür olması yönünde çağrılardır." ifadesini kullandı.

Müslüman coğrafyasının sömürge dönemi ve sonrasında ortaya çıkan sosyopolitik durumdan zarar gördüğünü vurgulayan Mulaosmanovic, konferansta alimlerin eleştirel düşünce eşiğini aşacağı umudunu dile getirdi.

Mulaosmanovic, alimlerin konferansta sadece İslam'ın ve Müslüman düşünce dünyasının küresel siyasetteki yerini değil, bunların sosyal yönlerini de istişare edeceğini söyledi.

"Günümüzde düşüncelerimizi keşfetme yolculuğuna çıkmalıyız"

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezzat da konferansın önemine ilişkin "Sömürgecilik ve modernitenin kesişimi sonucu şekillendiği için günümüzde düşüncelerimizi keşfetme yolculuğuna çıkmalıyız." dedi.

Eleştirel düşüncenin gerekliliğine işaret eden Ezzat, bugünün geleceğe yönelik düşünceleri yansıtmanın, eleştirmenin, istişare etmenin ve ileriye taşımanın zamanı olduğunu kaydetti.

Konferans hakkında

YTB ve Platform Dergisince 18-19 Kasım'da İstanbul'da İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek konferans, Müslüman toplulukları dünya genelinde etkileyen çağdaş meseleleri masaya yatırmayı ve çağdaş Müslüman düşüncesine ilişkin anlayışı derinleştirmeyi hedefliyor.

Konferansta da incelenecek olan ve YTB tarafından yürütülen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Projesi, 11 ciltlik kitap serisinden oluşuyor.

Projenin 2020'de yayımlanan ilk 4 kitabı Türkiye, Mısır, İran ve Hint Alt Kıtası düşüncesine yoğunlaşırken; ikinci 4 ciltte Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya, Balkanlar ve Batı'da (Avrupa/ABD) Müslüman toplumların çağdaş birikimleri ele alınıyor.

Bu yıl yayımlanan son 3 cilt Türk Dünyası, Mısır ve Kuzey Afrika dışındaki Arap Dünyası ile Sahra Altı Afrika'da güncel fikri eğilimler ve gelişmelere odaklanıyor.