İstanbul'da Moğolistan Naadam Festivali düzenlendi

Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Moğolistan İstanbul Başkonsolosluğunun desteğiyle İstanbul'da Naadam Festivali düzenlendi.

Kağıthane'deki Hasbahçe mesire alanında düzenlenen festivale Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khıshıgsuren Sharav, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın ve İstanbul'da yaşayan Moğolistan vatandaşları katıldı.

Moğol tarihiyle ilgili şiirler okunarak başlayan festivalde, Moğol kültürüne ait müzikler icra edildi.

Festivalde başta yöresel halk oyunları olmak üzere çeşitli oyunlar oynandı, güreş müsabakaları yapıldı.

Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Sharav, AA muhabirine, Naadam Festivali'nin Moğol kimliğini yansıtan ve atalarından gelen bir miras olduğunu söyledi.

Geçmişte bu festivalin Moğol askerlerinin savaşlara hazırlanması için yaz aylarında düzenlendiğini belirten Sharav, güreş, ok atma ve at yarışı gibi etkinliklerin yapıldığını ifade etti.

Sharav, festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Moğolların 2 bin yıldır kutladığı bir festival. Moğolistan'da her yıl Temmuz'un 10'u ile 15'i arasında Naadam Festivali kutlanır. Gidip yerinde görmek lazım. Zira dünyanın her yerinden festival için gelenler oluyor. Aynı zamanda bu bizim resmi bayramımız, devletimizin kuruluşunu ve bağımsızlığını simgeleyen bir bayram. 1921'den beri resmi bayram olarak kutlanıyor. Ama ondan önce de geleneksel olarak her zaman kutlanıyordu."

Moğolistan vatandaşlarının İstanbul'da genellikle Kağıthane'de ikamet ettiğini aktaran Sharav, festivalin Kağıthane'de düzenlenmesinin de gelenekselleştiğini belirtti.