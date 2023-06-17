İstanbul'da Kahveyle Suluboya Şenliği

İstanbul'da düzenlenen '3. Kahve ile Suluboya Şenliği'nde sanatçılar, kahve kullanarak hayallerindeki resimleri tuvale yansıttı. Etkinlikte, doğa ve İstanbul manzaralarının yanı sıra ünlü Fransız ressam Françoise Gilot'nun da portresi çalışıldı.

İstanbul'da "3. Kahve ile Suluboya Şenliği"nde bir araya gelen sanatçılar, hayallerindeki resimleri boya yerine kahve kullanarak tuvale yansıttı.

Kadıköy'de bulunan Turuncu Art Cafe'de düzenlenen etkinlikte, sanatseverlerin de kahveyle suluboya yapma tekniğini öğrendiği program yaklaşık iki saat sürdü.

Şenliğe konuk olan katılımcılar, doğa ve İstanbul manzaralarının yanı sıra ünlü Fransız ressam Françoise Gilot'nun da portresini çalıştı.

Ressam Hicran Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır suluboya ile resimler yaptığını belirterek, "Azerbaycan'da üniversiteyi bitirdim. Asıl mesleğim öğretmenlik. Sanatçı olarak hayata devam ettim. Benim asıl mesleğim teknik çizim öğretmenliği. Bayağı bir zamandır Türkiye çapında çalışıyoruz, dersler veriyoruz, yarışmalara katılıyoruz, sergilere katılıyoruz." dedi.

Etkinlik vasıtasıyla ilk kez kahveyle resim yaptığını dile getiren Alioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok keyifli oldu. Yani o kahvenin de bir etkisi vardı herhalde. İşin içinde bal olunca kahve daha güzel oluyor. Memnun kaldık, çünkü vatandaşlarımız da geldiler, izlediler, takdir ettiler sağ olsunlar. Her türlü yapılacak çalıştay, ister kahveyle olsun ister gerçek suluboyayla olsun, millete verilen bir hizmettir, bir eğitimdir. Bizim de amacımız suluboyayı tanıtmaktır. Bu işi Türkiye'de yapan çok az kişi var."

Sanatçı Arezou Berang ise kahveyle resim yapmanın zorluğuna değinerek, "Çok keyifliydi ama çok zor aslında. Bir kere elinizdeki malzemenin karakterini bilmeniz gerekiyor ve bu boya değil. Bayağı uğraştık." ifadelerini kullandı.

Ünlü Fransız ressam Françoise Gilot'ın portresini kahve ile çizmeye çalıştığını söyleyen Berang, "Kendisi geçen hafta vefat etti. Onun anısına çizdim. Pablo Picasso büyük bir sanatçı, onun sevgilisiymiş ve Pablo Picasso bildiğiniz üzere çok ünlü, çok zengin bir sanatçı. 'Hiçbir kadın beni terk etmez.' demiş ve Françoise Gilot maalesef terk etmiş Picasso'yu. İsmi böyle de tarihe geçmiş. Güzel bir anı. Onun için bugün onu çizmek istedim." sözlerine yer verdi.