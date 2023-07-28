İstanbul'da Hz. Hüseyin ve Beraberindeki 72 Kişinin Kerbela'da Şehit Edilmesi Anma Programı Düzenlendi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın torunu Hz. Hüseyin (ra) ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Halkalı'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi. Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ-DER) Başkanı Hasan Babur, Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Aşura Meydanı ve çevresindeki alanlar ile ev ve iş yerlerine siyah bayraklar ve Kerbela'yı tasvir eden resimler asıldı. Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Kerbela faciasının anlatıldığı tiyatro gösterisi gözyaşlarıyla izlendi. Aşura gününün anlamına binaen vatandaşlar Kızılay'ın açtığı çadırda kan verdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yaptığı konuşmasında "Ehlibeytin dinde ve İslam'da önemi çoktur. Muharrem ayının 10'uncu günü Peygamberlerin mucizelerinin de zuhur ettiği gündür. Hz. Hüseyin'in hak ve özgürlük mücadelesi sadece İslam dünyasının değil bütün insanlığın önünde bir ilke olarak durmaktadır. Çünkü Hz. Hüseyin'in mücadelesi hak ve adalet mücadelesidir. Kerbela'dan günümüze kadar adalet arayışı hala devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Hüseyin'in değerlerine bağlı olmak aklın yanında olmaktır"

Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Akil Şirinov, "Azerbaycan çağımızın Yezidleriyle savaşarak canıyla kanıyla devletiyle halkıyla Karabağ Zaferi'ni elde etti. Huzurlarınızda Karabağ şehitlerini de rahmet ile anıyorum ve biz bu savaşta Hüseyin'in değerlerini taşıyıcı olanları da gördük. Ama aynı zamanda Yezid değerlerini tırnak içerisinde değer diyorum, taşıyıcılarını da gördük ve Türkiye halkının Türk Devleti'nin Hüseyin'in değerlerine ne kadar bağlı olduğunu burada gördük. Hüseyin'in değerlerine bağlı olmak aklın yanında olmaktır. Biz burada Türk halkının Türk Devleti'nin desteğini yanımızda gördük ama aynı zamanda Yezid'den yana olanları daha doğrusu Hüseyin'in değerlerinin taşıyıcısı gibi görünüp Yezid'den yana olanları da gördük." diye belirtti.

"Destek olacağını ümit ediyorum"

Türkiye Caferi Lideri Selahattin Özgündüz, "Şehitler günü olarak Şah-ı Şahan Şah-ı Şeyhi'dan İmam Hüseyin'in şehadet gününde bütün şehitlerimizi anıp selamlamak üzere, hükümetimizden bir gün tatil bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bu konuyu en iyi çözebilecek insan olarak bunu bekliyoruz. Bu eski arzumuzun artık gecikmeden bu yıl içinde muhalefetinde onaylayacağını, destek olacağını ümit ediyorum. El birliği ile Gazi Meclisimizden bu kanunun çıkabileceğini umut ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kerbela'yı anlatan bir tiyatro gösterisi yapıldı. Gösteri sırasında birçok vatandaş duygu dolu anlar yaşadı. - İSTANBUL