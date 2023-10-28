Filistin Dayanışma Platformunca İstanbul'da "Gazze ile Dayanışma Gecesi" düzenlendi.

Seyrantepe Kültür Merkezi'ndeki geceye, Kağıthane'de faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

Platform yetkilisi Hamza Er, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak adına Kağıthaneliler olarak programı düzenlediklerini söyledi.

Er, "Dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın şerefini, onurunu korumak için kararlı olduğumuzu haykırmak için etkinliği organize ettik. Hanım kardeşlerimiz de geniş kapsamlı bir yemek kermesi düzenlediler. Buradan toplanacak yardımları İHH Kağıthane temsilcileri üzerinden Gazze halkına ulaştırmak üzere değerlendireceğiz." dedi.

Gazeteci Adem Özköse de Gazze'de çok büyük bir katliam yaşandığını vurgulayarak, "3000'den fazla çocuk katledildi. Bir şehir yakılıp yıkılıyor. Biz bir ümmetiz. Bazı ülkelerin sadece siyasi sınırları vardır. Bizim ise aynı zamanda medeniyet, inanç sınırlarımız var. Gazze'ye düşen bombalar İstanbul'da, Konya'da, Kağıthane'de de hissedilir." diye konuştu.

Dayanışma gecesine katılanlar, gönüllülerce Gazzelilere yardım amacıyla düzenlenen kermese yoğun ilgi gösterdi.