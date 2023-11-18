İstanbul'da EFEKT Görsel Efekt Günleri düzenlenecek

İstanbul Sinema Müzesi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Institut français Türkiye işbirliğiyle yurtta ilk kez gerçekleştirilen 'EFEKT Görsel Efekt Günleri' 24-26 Kasım arasında düzenlenecek. Programda, VFX dünyasında önemli projelere imza atmış isimler, önde gelen stüdyolar, meslek örgütleri ve eğitim kurumları bir araya gelecek.

İstanbul Sinema Müzesi, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Institut français Türkiye işbirliğiyle yurtta ilk kez gerçekleştirilen "EFEKT Görsel Efekt Günleri" 24-26 Kasım arasında düzenlenecek.

Fransa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransa ve Türkiye'de VFX dünyasında önemli projelere imza atmış isimler, önde gelen stüdyolar, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarını buluşturacak programda, 3 gün boyunca projelerin yapım aşamaları, VFX'in sektörel analizler, yapay zekanın bu alanda kullanımı, VFX kadınları, VFX'in Türkiye'de ve Fransa'daki öncü filmleri ele alınacak.

Film gösterimleri hariç tüm programlar kayıt sistemiyle ücretsiz gerçekleştirilecek. Kayıt ve program detayları için "www.efekt.ist" adresi ziyaret edilebilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Institut Français Türkiye Görsel-İşitsel İşbirliği Ataşesi Florent Signifredi, "Bu etkinlik, perdenin arkasında ne olduğunu, bir filmin nasıl yapıldığını keşfetmek için eşsiz bir fırsat. VFX artık film yapmak için önemli bir faktör ve umarım bu etkinlik yarının VFX sanatçılarına ilham verebilir." ifadelerini kullandı.

BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve İstanbul Sinema Müzesi Akademik Danışmanı Dr. Nazlı Eda Noyan da "Animasyon ve VFX'in sanatının verdiği keyfin sınırı yok. Sihir gibi görünse de, VFX aslında yaratıcılık, teknoloji, merak ve hikaye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Sinema Müzesi Kültür ve Sanat Direktörü Sinem Çakır ise şunları kaydetti:

"Yıllardır ulusal ve uluslararası festivallere ve kültür/sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan, sektörün nabzını tutan Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi bir ilke daha imza atıyor. VFX dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, profesyonellerin yanı sıra meraklılarına da eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor."