İstanbul'da Aksa Çocuk Festivali düzenlendi

İstanbul'da, çocuklarda Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Aksa Çocuk Festivali' başladı. Festivalde, çocuklar Filistin'in tarihini, sanatını ve kültürünü tiyatro gösterileri, halk oyunları ve ezgilerle tanıttı.

İstanbul'da, çocuklarda Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bilincini oluşturmak amacıyla "Aksa Çocuk Festivali" düzenlendi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi, Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Derneği ile Türkiye-Kudüs ve Filistin'e Destek Kadın Kuruluşları Birliğince Başakşehir'de organize edilen festival, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Festivalde, Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Derneği Çocuk Grubu, Abu Ratip ve Çocuk Ekibi, Fetavit Çocuk Grubu ve birçok ülkeden ekip sahne alarak, Filistin'in tarihini, sanatını, kültürünü, Filistin şehirlerinin simge yapılarını tiyatro gösterileri, halk oyunları ve ezgilerle katılımcılara tanıttı.

Dernek Başkanı Sahar Camal, AA muhabirine, tüm İslam alemiyle Filistinli kadın ve çocukların hakları için çalıştıklarını, 55 ülkede 57 merkezleri bulunduğunu söyledi.

Filistin olayını tüm dünyaya duyurmaya çalıştıklarını aktaran Camal, çocukları Filistin ve Kudüs hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Camal, "Filistin kültürü hakkında çalışıyoruz. Kendi kültürümüzü, adetlerimizi, göreneklerimizi korumaya çalışıyoruz. İşgal altında bir ülke olduğumuzu duyurmaya çalışıyoruz. Bunu çocuklara aşılamak için uğraşıyoruz." dedi.