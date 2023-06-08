İstanbul Caz Festivali Başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7 Temmuz'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek. Festival kapsamında 40'a yakın konserde, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçı izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, hem popüler isimleri hem de yeni müzisyenleri ağırlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da başlayacak festival kapsamında 40'a yakın konserde, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçı izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 8, 9 ve 12 Temmuz'da Parkorman'da gerçekleştirilecek konserler, festival izleyicilerini yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Festival, Robert Kolej'in içinde yer alan Konak Teras, The Marmara Esma Sultan Yalısı, Sultan Park-Swissotel The Bosphorus ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu gibi mekanlarda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ayrıca festivalin sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru, festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı'na götürecek.

Festival 19 Temmuz'a kadar sürecek.