İstanbul Caz Festivali Başladı

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, popüler ve yeni isimlerle dolu zengin bir programla başladı. Takeshı's Cashew: Florıan Feıt grubuyla açılışı yapılan festival 07-19 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. <İKVS'nin organizasyonuyla düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde Takeshi's Cashew konseriyle başladı. İstanbul caz festivali 07-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli konserlerle devam edecek. Morcheeba, The Lumineers, Fatoumata Diawara ve Lizz Wright gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı festivalde yer alacak.<"İSTANBUL FESTİVALİ 30. KEZ KAPILARINI AÇTI"İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, "İstanbul festivali 30. kez kapılarını açtı. Biz de çok mutluyuz. Bu festival uzun yıllardır gerçekleşiyor. 1994 yılından bu yana, bunca zamandır binlerce sanatçıyı, yüzlerce farklı mekanda yüz binlerce seyirciyle buluşturduk. Bunun keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. ve önümüzdeki günlerde 7-19 Temmuz tarihleri arasında da festivalimiz birbirinden güzel mekanlarda, birbirinden güzel konserlerle devam edecek. Yarın itibariyle Park Orman'da üç akşam 8,9 ve 12 Temmuz tarihlerinde yine dünyadan çok önemli isimler İstanbul'da. Hollanda'dan Kovacs, İngiltere'den Morcheeba, Alfa Mist gibi isim var. Amerika'dan çok önemli bir rock topluluğu Folk rock'ın çok önemli isimlerinden The Lumineers... Ayrıca Türkiye'den Okay Temiz, Riff Cohen'le çok özel bir projeye imza atacak festivalde. Bütün bunları 8,9 ve 12 Temmuz tarihlerindeki programımızda izleyebilecekler. Festival 13 Temmuz'da artı birli gece gezmesiyle devam ediyor. Ardından 14 Temmuz'da Johnson'la Robert Koleji'nin bahçesinde olacak. 17-18 ve 19 Temmuz tarihlerinde de Esma Sultan'da, Swiss Otel'de ve CRR'de yine Fatoumata Diawara gibi Mali'den çok değerli bir sanatçımız var. Amerika'dan Lizz Wrightl caz vokalin biraz daha sol ve gosbel tarzlarına kayan çok başarılı isimlerinden bir tanesi. ve tabii ki Türkiye'nin en değerli isimlerinden bazılarına da festivalde yer veriyoruz. Selen Gül'ün Blue Band, İmer Demirer Trio feat. Ali Perret gibi çeşitli konserlerimiz var. ve 7-19 Temmuz tarihleri arasında bu festival devam edecek" dedi.<"PARKLARDA CAZ ETKİNLİĞİMİZ VAR"<İzer, "Parklarda caz etkinliğimiz var. Festivalin en önemli etkinliklerinden bir tanesi aslında. Parkta caz, festivalin özellikle İstanbul'un değişik parklarında yaptığı ücretsiz bir etkinlik. ve tabii burada ben iki tane de teşekkür etmek isterim. Hazır bulmuşken öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun yıllardır bizi destekliyorlar festivalde. Tabii ki böyle etkinlikler, böyle büyük festivaller, konserler ancak böyle değerli desteklerle hayata geçebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat