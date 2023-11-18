İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Metin Uca için veda törenine katıldı

Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ; dün, 62 yaşamında yaşamını yitiren tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca için düzenlenen veda törenine katıldı. Özel, "Kaybettiğimiz haberini aldığımda, aklımdan ilk geçen duygu şu oldu: 'Eyvah güçlü bir ses gitti.' Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren; enteresan tespitleri ile hepimize ders veren, yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımızın büyük olduğunu biliyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) hayatını dün hayatını kaybetmişti. Metin Uca için bugün, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenledi. Uca'nın Türk bayrağına sarılı üzerine Fenerbahçe forması konulmuş naaşı sahnedeyken yapılan törende pek çok sanatçı, Uca ile ilgili duygularını anlattı.

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Kıymetli dostlarını burada görüp, tabii ki onu düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Kaybettiğimiz haberini aldığımda, aklımdan ilk geçen duygu şu oldu: 'Eyvah güçlü bir ses gitti.' Çünkü ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren; enteresan tespitleri ile hepimize ders veren, yön veren özel bir insandı. Bu yönüyle kaybımızın büyük olduğunu biliyoruz.

Çok şey yaptı, çok yönlü bir kişilikti. Dostları burada çok güzel ifade ettiler. Sanatçı, tiyatrocu, haberci, gazeteci… Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de tabii sıkı takipçisi, aynı zamanda söylediklerinden gerçekten ders alan ve uyanan bir insan konumundaydık. Hayranıydım. Allah rahmet etsin. Gerçekten çok değerli bir insanı kaybettik. O güçlü sesi bize iyi geliyordu. Farkındalığımızı ve yapmamız gereken bir kısım hamlelere ışık tutan, değerli bir insandı. Bizlere düşen böylesi kıymetli insanımızı, vatandaşımızı, aydınımızı, hemşerimizi; sesiyle, sözüyle, kalemiyle, ismiyle yaşatmak. Hep birlikte yaşatacağız. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın."