İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Mezuniyet Defilesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adaylarının yıl sonu defilesi düzenlendi. Defilede öğrencilerin hazırladığı 120 tasarım sergilendi ve pek çok tema ve akım tasarımlara yer verildi. Ünlü tasarımcılar da defileyi izledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adaylarının mezuniyet çalışmalarını sergilediği yıl sonu defilesi santralistanbul Kampüsü'nde düzenlendi.

Üniversite'den yapılan açıklamaya göre, BİLGİ'li öğrenciler tarafından hazırlanan defilede, Art Nouveau'dan Sürrealizm'e, Cyberpunk kültüründen Anadolu motiflerine kadar pek çok tema ve akım tasarımlara ilham verdi.

BİLGİ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nün 4 sene boyunca "yaparak öğrenme" eğitim modeli ile verdiği derslerin öğrenim kazanımlarını ortaya koymak amacıyla düzenlediği defilede 40 öğrencinin hazırladığı 120 tasarım sergilendi.

Koleksiyon tasarımı dersi kapsamında hazırlanan defilede dersin yürütücüsü Mehlika Orakçıoğlu'nun danışmanlığında öğrenciler koleksiyon araştırmasından tasarım çizimlerine, kumaş seçiminden dikime kadar tüm süreçleri üstlenerek hazırladıkları tasarımları modaseverlerin beğenisine sundu.

Defilede, Punk'tan Art Nouveau'ya, Cyberpunk kültüründen sürrealizme kadar pek çok akım tasarımlara yansıtıldı. Bohem tarz, etnik desenler, ebru sanatı, Anadolu desen ve renkleri tasarımlarda dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz detaylı bir tasarım ve hazırlık süreci yaşadı. Gerçek bir ekip olarak defilenin müziği, dekoru ve koreografisi hazırlandı. Bu defile, mezun olan 40 öğrencimizin yaşamlarındaki yeni yollarına doğru bir geçiş alanı. Geçmişe baktığımızda öğrencilerimizin tüm sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin üstesinden başarıyla geldiklerini görüyoruz. Bu süreçte tüm Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü akademisyenleri öğrencilerin ileriye dönük, ilham verici hayallerini gerçekleştirmeleri için onları hem eğittiler hem de yüreklendirdiler."

Ünlü tasarımcılar defileye katıldı

Verilen bilgiye göre, 2018 yılından bu yana her sene düzenlenen ve yaratıcı öğrenci tasarımlarıyla dikkat çeken defilede bu yıl da öğrenciler tasarımlarını profesyonel tasarımcıların beğenisine sundu.

Neslişah Yılmaz ve Salih Yılmaz defileyi izleyen tasarımcılar arasında yer aldı.

Defilede İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri Ahmet Sezer Tayfur, Alireza Behnejad, Aliya İsmail, Ayşe Ezgi Aydemir, Ayşegül Özgün, Berfu Ercan, Buse Barlas, Cansel Özsoy, Demet Yavuzyiğit, Dilan Akgüloğlu, Ece Kaya, Eda Uzmanyılmaz, Elif Pamukcu, Ezgi İlayda Yaslan, Fatma Ece Erken, Görkem Cihaner, İrem Cerit, Jude Kahhaleh, Melis Göçmen, Melis İşler, Merve Ayata, Mevsim Doğan, Miray Öztura, Mohammad Aloran, Naz Sevim, Nida Nur Karadaş, Nisa Çiçek, Nur Melis Sezgin, Orhan Bayraktaroğlu, Özge Savaşeri, Pelinsu Karasu, Pınar Nadir, Ronya Bozoğlan, Safiye Kaptanoğlu, Sema Ecel, Seray Tuğrul, Sığla Kaynak, Sude Ebrar Han, Sümeyye Karabulut ve Taha Erdem Ömeroğlu'nun tasarımları yer aldı.