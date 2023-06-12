İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen festival408 sanatseverlerle buluştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen çağdaş gösteri sanatları festivali festival408, bu yıl nakarat temasıyla sanatseverlerle buluştu. Festivalde öğrenci performansları, VR gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Performans Sanatları alanı öğrencileri tarafından düzenlenen çağdaş gösteri sanatları festivali "festival408", bu yıl "nakarat" temasıyla sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, santralistanbul Kampüsü'nde bir ay süren festivalde, öğrenci performansları, VR gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalin 12. yılında da oyun yazımından koreografisine, yönetmenliğinden tasarımına, pazarlama faaliyetlerinden web tasarımına kadar tüm idari ve teknik aşamaların tamamı üniversitenin öğrencileri tarafından yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festival408 Süpervizorü ve BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı Dr. Öğr. Üyesi Mesrure Melis Bilgin, "Bu sene festivalin teması 'nakarat'tı. Bu tema insanları bir araya getirme ihtiyacından doğdu. Yaşadığımız deprem felaketi dayanışma ihtiyacına dönüştü. O süreçte öğrenciler kampüsü bırakmadı, buradan çalışmaya devam ettiler. Sanatla iyileşme yollarını aradılar. Tüm tebrikleri öğrenciler almalı." ifadelerini kullandı.

Festival bu yıl oyuncu Tilbe Saran ve BİLGİ Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar'ın "Sanatta İyileşme, Sanatla İyileşme" başlıklı bir söyleşisiyle başladı. Söyleşide deprem felaketinden sonra sanatın travma ve yas süreçlerindeki iyileştirme gücü ele alındı.

Festival kapsamında "Türkiye'de Tiyatro Kurum Yapılarının Anatomisi" başlıklı üç hafta süren söyleşi serisi de düzenlendi. İstanbul Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Kubilay Karslıoğlu ve oyuncu, yönetmen ve eğitmen Ayşe Lebriz Berkem Devlet Tiyatrolarının yapısını, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve oyuncu Emrah Özertem ile dramaturg Dilek Tekintaş Şehir Tiyatrolarının işleyiş modelini, sosyolog ve tiyatro eleştirmeni Zeynep Baykal, sanat yönetmeni Denizhan Çağ, ışık tasarımcısı Ayşe Sedef Ayter ve prodüksiyon yöneticisi Mehmet Öğünç ise etkinlik direktörü Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz moderatörlüğünde Türkiye'de bağımsız tiyatroların gelişimi, ihtiyaçları ve geleceği ile ilgili görüşlerini dinleyicilerle paylaştı.

Festival408 renkli atölyelere ev sahipliği yaptı

Festival408, bir ay boyunca birbirinden farklı atölyelere de ev sahipliği yaptı. Burak Tamdoğan "Meddah Atölyesi", Tolga Cuğ "OpenStyle Dans Atölyesi" ve Süda Köse "Dans Meditasyon Atölyesi" düzenledi.

Oyuncu ve eğitmen Fulya Peker'in süpervizörlüğünde çalışan mezun adaylarından Cemal Gökdemir'in meddah oyunu "Benden Razı Mısınız?", Süda Köse'nin "Monachopsis Nedir?" oyunu, Nezaket Özlem Dede'nin "Hücre Kasabası" başlıklı anlatısı, Zafer Baran Akkoyun'un "Sana söyledim mi ben hiç?" adlı performansı da festivalde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyuncu, yazar, yönetmen Yusuf Onur Aydın'ın tiyatroyu dijital bir deneyim olarak sunan ve sanal gerçeklik gözlükleri ile deneyimlenen "Cypresence" VR performans gösterimi ve yönetmen Aydın'ın katılımıyla bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide, dijitalleşmenin tiyatro izleyicisi üzerindeki etkileri ve tiyatroda seyircinin konumu tartışıldı.

Mehmet Gülle tarafından kostümleri tasarlanan ve kurgulanan teatral defilede ise öğrenci ve mezunlar performanslarını sergiledi.

Öğrencilerin birçok soru ve meseleyi, bedenler ve teknolojiler bağlamında araştırdıkları ve bu süreçte ürettikleri performans yerleştirme işlerinden oluşan "Bedenler ve Teknoloji" adlı gösteri de festival408 kapsamında izleyici ile buluştu.

Mekanda farklı alanlara yerleşmiş yedi ayrı performansta seyircinin nereye konumlanacağı özgür bırakılarak katılımcılara farklı bir deneyim sunuldu.

Festival408'in tüm etkinlik kayıtlarına "www.festival408.com" adresi üzerinden ulaşılabilir.