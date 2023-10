Haberler ›› Kültür Sanat ›› İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Can Bonomo Sahne Aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Can Bonomo Sahne Aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeni akademik yılda öğrencilerine 'hoş geldin' demek amacıyla düzenlediği Welcome Fest'te sanatçı Can Bonomo sahne aldı. Öğrenciler, Can Bonomo'nun performansıyla keyifli anlar yaşadı.