İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Can Bonomo Sahne Aldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeni akademik yılda öğrencilerine "hoş geldin" demek amacıyla düzenlediği Welcome Fest'te sanatçı Can Bonomo sahne aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı'nda öğrencilerine "hoş geldin" demek amacıyla düzenlediği BİLGİ Welcome Fest ile öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına renkli bir başlangıç yaptı.

Bilgi öğrencileri Welcome Fest'te çeşitli aktiviteler, öğrenci kulüp günleri ve sektörel buluşmalara katıldıkları bir hafta geçirdi.

Festival kapsamında düzenlenen Talent Fest'te stant açan 65'i aşkın firma ve sektör profesyoneliyle birebir görüşme imkanı bulan öğrenciler, firmalara hem özgeçmişlerini sundu hem de uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma imkanı buldu.

Festivalin son gününde ise öğrenciler, Can Bonomo, Selin ve DJ Kubilay Şirin'in sahne performansları ile müzik şöleni yaşadı. DJ Kubilay Şirin'in performansı ile doyasıya eğlenen Bilgi öğrencileri, ardından Selin'in şarkılarına eşlik etti.

Selin'den sonra aynı zamanda Bilgi Üniversitesi mezunu olan Can Bonomo, "Tastamam" şarkısıyla sahneye çıktı. Can Bonomo'nun haraketli sahne performansıyla seslendirdiği "Rüyamda Buluttum, Güneş, Dem ve Meczup" adlı şarkılarına santralistanbul Kampüsü'nü dolduran öğrenciler de eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.