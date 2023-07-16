İstanbul Beyoğlu'nda Sanat Galerisinde Yangın Çıktı
Kültür Sanat Haberleri
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan iki katlı sanat galerisinde çıkan yangın sonucunda bazı eserler zarar gördü. Yangın, tadilat çalışması sırasında meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda, iki katlı sanat galerisinde çıkan yangın nedeniyle bazı eserler zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Bülbül Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde bulunan iki katlı sanat galerisinde, tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, alt katı sararken, galerinin iç kısmı yoğun dumanla kaplandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, sanat galerisi ile içinde bulunan bazı eserlerin zarar gördüğü öğrenildi.