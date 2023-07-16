İstanbul Beyoğlu'nda Sanat Galerisinde Yangın Çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan iki katlı sanat galerisinde çıkan yangın sonucunda bazı eserler zarar gördü. Yangın, tadilat çalışması sırasında meydana geldi ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.