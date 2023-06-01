İstanbul'a Bu Yaz Ünlü İsimler Konser İçin Akın Edecek

İstanbul bu yaz konserler serisiyle dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak. Şarkılarıyla listeleri alt üst eden ve sahne şovlarıyla adlarından sıkça söz ettiren, elektronik müzikten post punk'a kadar uzanan dünya müzik sahnesinin yıldız isimleri, müzikseverlere sadece konser değil aynı zamanda yaz mevsiminin ruhunu sahnede yaşatarak beklediğimiz yazı daha da çok sevdirecek.