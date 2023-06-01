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İstanbul'a Bu Yaz Ünlü İsimler Konser İçin Akın Edecek

İstanbul'a Bu Yaz Ünlü İsimler Konser İçin Akın Edecek

Kültür Sanat Haberleri

İstanbul bu yaz konserler serisiyle dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak. Şarkılarıyla listeleri alt üst eden ve sahne şovlarıyla adlarından sıkça söz ettiren, elektronik müzikten post punk'a kadar uzanan dünya müzik sahnesinin yıldız isimleri, müzikseverlere sadece konser değil aynı zamanda yaz mevsiminin ruhunu sahnede yaşatarak beklediğimiz yazı daha da çok sevdirecek.

İSTANBUL bu yaz konserler serisiyle dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak.

Şarkılarıyla listeleri alt üst eden ve sahne şovlarıyla adlarından sıkça söz ettiren, elektronik müzikten post punk'a kadar uzanan dünya müzik sahnesinin yıldız isimleri, müzikseverlere sadece konser değil aynı zamanda yaz mevsiminin ruhunu sahnede yaşatarak beklediğimiz yazı daha da çok sevdirecek.

1 Haziran'da Molchat Doma ile başlayan konser serisi hız kesmenden Roisin Murphy, Baxter Dury, Tash Sultana, Moderat, Benjamin Clementine ile devam edecek. Şehre sonbahar havalarının geldiği Eylül ayında, Londra'nın sakinliğini şarkılarında hissettiren FOALS 4 Eylül'de konser serisinin kapanışını yapacak. PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisinin Zorlu PSM'de gerçekleşecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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