İsrailli arkeologlar nadir Roma kılıçlarını keşfetti

KUDÜS, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler Kurumu, İsrailli arkeologların bir mağarada yaklaşık 1.900 yıl öncesine tarihlenen nadir Roma kılıçları keşfettiklerini duyurdu.

Kurumdan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, mağarada ahşap ve deri kınları içinde hepsi son derece iyi korunmuş dört Roma kılıcı ve bir mızrak başının bulunduğu belirtildi.

Kılıçlar, Ölü Deniz'in batı kıyısı yakınlarında yer alan Ein Gedi Doğa Koruma Alanı'ndaki küçük mağaranın neredeyse ulaşılmaz nitelikteki iki yarığına saklanmış olarak bulundu.

Kılıçlardan üçü 60 ila 65 cm uzunluğunda bıçaklara sahip tipik Roma spatha'sı, dördüncüsü ise 45 cm uzunluğunda bıçağı olan halka kulplu bir kılıç.

Kılıçlarda, ahşap ya da metalden ustaca tasarlanmış saplar ve silahlarla uyumlu deri şeritler bulunuyor.

Araştırmacılar, buluntuların, antik İsrail'de Roma İmparatorluğu yönetimine karşı savaşan Yahudi isyancılar tarafından saklanmış bir savaş ganimeti olduğunu söyledi.

Kılıçlar, mağaradaki bir sarkıt üzerine yazılmış olan ve 50 yıl önce keşfedilen 2.600 yıllık Paleo-İbranice mürekkep yazıtı parçasını fotoğraflamak üzere mağaraya gelen araştırmacılar tarafından bulundu.