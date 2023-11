İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairler Üsküdar'da nöbet tuttu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren şairlerin geçen ay Taksim'de başlattığı "Gazze Şiir Nöbeti", bu hafta Üsküdar'da sürdü.

Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda bir araya gelen Faysal Soysal, Zeki Bulduk ve İbrahim Paşalı gibi şairlerin yanı sıra yönetmen Nazif Tunç, sanatçı Mehmet Lütfi Şen ve yazar Esra Kartal Soysal, ünlü şairlerin eserlerini Gazze için seslendirdi.

Yönetmen Tunç, Efkari'den "Bu Ne Zulüm" şiirini okurken şair Bulduk, Nuri Pakdil'in "Filistinli Kardeşim" şiirini, Lütfi Şen ise İsmet Özel'in "Of Not Being a Jew" şiirini yorumladı.

Paşalı, Hüseyin Atlansoy'dan "İyi Günler İleride Anane" şiirini, Esra Kartal Soysal Mahmud Derviş'ten "Kaydet Arabım" şiirini, Faysal Soysal da kendi şiiri "Filistinli Olmamak"ı seslendirdi.

Nöbete katılan vatandaşlardan bazıları da şair Turgut Uyar, Mehmet Akif İnan ve Ömer Erdem'in şiirlerini okudu.

"Gazzelilerin isteyeceği şey dik durmamızdır"

Zeki Bulduk, konuşmasında, Türk insanının 1980'li yıllardan bu yana etrafında sürekli savaş ve dramlara şahitlik ettiğini belirterek, "Bazı insanların ve ülkelerin nasibi böyledir. Arka arkaya savaşları ve ölümleri görürsünüz. Kafayı kaldırıp da güneşi, dağları göreyim ve burayla alakalı şiirler yazayım diyorsun ama olmuyor." dedi.

Filistin halkının zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Bulduk, "Bugün Gazzelilerin isteyeceği şey bizim ağlamamamız, dik durmamızdır. Bugün diri durmamız ve onları mücadelesini cesaretlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nazif Tunç ise "Neredeyse 37 gündür süren, her yıl tekrarlanan bu zulmün bitmesi için buradayız." açıklamasını yaptı.

Okuduğu "Bu Ne Zulüm" şiirinin 100 yıl önce Anadolu topraklarındaki durumu anlattığını kaydeden Tunç, bugün aynı şeylerin Gazze'de de yaşandığını vurguladı.