Savaşın Kurbanı 9 Yaşındaki Esed, Yürümek ve Oynamak İçin Yardım Bekliyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Es-Sevariha bölgesine düzenlediği saldırıda elini kaybeden ve bacağına da platin takılan 9 yaşındaki Esed el-Meydene, tedavi olmak ve tekerlekli sandalyeden kurtulup arkadaşlarıyla oynamak istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tonlarca bomba kullanarak düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'de 4 bin 800 bin Filistinli bir ya da birden fazla uzvunu kaybederek engelli kaldı. Bunların yüzde 18'ini ise çocuklar oluşturuyor. Bu çocuklardan biri de küçük Esed.

Ailesiyle birlikte kuzeydeki Gazze kentinden Sevariha'ya göç eden ve burada mezarlık yakınındaki bir çadırda yaşamaya başlayan Esed, yaklaşık 1,5 ay önce arkadaşlarıyla oynarken İsrail'in saldırısına uğradı.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinde tedavi altına alınan Esed'in sol eli ampüte edildi, sağ bacağına ise platin takıldı. Sol bacağında ve boynunda ise şarapneller var.

O saatten sonra Esed'in tüm hayatı değişti. Savaştan önce okula giden, arkadaşlarıyla oyun oynayan Esed, Gazze'de okul kalmadığı için okula gidemiyor, yürüyemiyor ve arkadaşlarıyla oynayamıyor.

"Keşke tekrar yürüyebilsem"

Minik Esed, artık tekerlekli sandalyede ve annesi ile babasının desteğiyle oturup kalkabiliyor. Ampüte edildiği için de sol elini kullanamıyor.

Sağlam bir vücuda sahipken İsrail'in saldırısı nedeniyle engelli hale gelen Esed, ruhunda ve bedeninde açılan derin "yaralarla" mücadele etmeye çalışıyor.

Esed bir çocuk masumluğuyla küçük dünyasındaki en büyük hayalini şöyle anlatıyor:

"Artık yürüyemediğim için dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynayamıyorum. Keşke tekrar yürüyebilsem. Arkadaşlarım bana neden dışarı çıkmadığımı soruyor. Gazze'de tedavi imkanı da yok. O yüzden dışarı çıkıp tedavi olmak, protez uzuv taktırmak, eskisi gibi eşyaları tutabilmek ve top oynayabilmek istiyorum."

Yaralanıyorlar ama tedaviden bile mahrum bırakılıyorlar

Küçük Esed'in babası Riyad el-Meydene ise oğlunun, Gazze'de yaralanan binlerce insan gibi tıbbi imkanlar yetersiz olduğu için tedaviden mahrum kaldığını, çadırda uygunsuz koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını ve her şeyden önemlisi çocukluğunun elinden alındığını dile getiriyor.

Arkadaşlarıyla oynarken yaralanan oğlunun, sağlık sisteminin çökmüş olması nedeniyle tedavisi yapılamadığı gibi uygulanan sıkı abluka nedeniyle de beslenemediğini kaydeden baba Riyad, şunları ifade ediyor:

"Günlerce 'eve' ekmek girmiyor. Bazı şeyler istiyor ama pazarda bunlar çok pahalı ve alamıyoruz. Bu çocuğun iyileşip ayağa kalkması için et, balık ve tavuk gibi gıdalara ihtiyacı var ama bunlardan bile mahrum.

Dışarı çıkıp çocuklarla oynamak istiyor ama yapamıyor. Bu çocuğa protez uzuv takılmasını istiyorum. Sadece oğlum için değil tüm yaralılar için yardım çağrısında bulunuyorum. Filistin halkına merhamet etsinler. Bu halka karşı soykırım yapılıyor."