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İsrail Filarmoni Orkestrası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verecek

İsrail Filarmoni Orkestrası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verecek

Kültür Sanat Haberleri

İsrail Filarmoni Orkestrası, 26 Ekim'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak. Şef Lhav Shani yönetiminde sahne alacak topluluk, 'Good Music in Town' etkinlikleri kapsamında Bwo Entertainment organizasyonuyla konser verecek. Orkestra, geleneksel klasik müzik eserlerinin yanı sıra farklı tarzlarda seslendirdikleri eserlere de repertuvarlarında yer veriyor. Bronislaw Huberman ve Arturo Toscanini tarafından 87 yıl önce kurulan orkestra, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere uluslararası turnelerde müzikseverlerle buluştu.

İsrail Filarmoni Orkestrası, 26 Ekim'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.

Şef Lhav Shani yönetiminde sahne alacak topluluk, "Good Music in Town" etkinlikleri kapsamında Bwo Entertainment organizasyonuyla konser verecek.

Orkestra, geleneksel klasik müzik eserlerinin yanı sıra farklı tarzlarda seslendirdikleri eserlere de repertuvarlarında yer veriyor.

Bronislaw Huberman ve Arturo Toscanini tarafından 87 yıl önce kurulan orkestra, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere uluslararası turnelerde müzikseverlerle buluştu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat

İsrail Spor Kültür Sanat Haberler

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