İsrail'e tepkisini fırça ile gösterdi

MUĞLA - Muğlalı ressam Gazze şehrinde yaşayan çocukların çektikleri zulmü resim etti.

Muğla'da yaşayan ressam ve aynı zamanda resim öğretmenliği yapan Sevilay İnce Gürsoy resim atölyesinde İsrail'in Gazze şehrinde bulunan Filistinli çocukları hedef alması sebebi ile tepkisini göstermek için orada yaşayan masum çocukların uğradığı zulmü resim etti.

Muğla'da yaşayan ressam ve resim öğretmenliği yapan Sevilay İnce Gürsoy "Ben şuanda yaşanan savaş ile ilgili bir resim yapmak istedim. Bebeklerin giden canların müdahalesiz bir şekilde kalmasına bir resim anlamında bende bir tepki göstermek istedim. Bizlerin kıyamadığı, koklayamadığı o güzel canların bir başka kötü niyetli insanların zarar vermesinden kaynaklı bende bir şeyleri uygulamaya çalıştım. O kadar masum insanların canları gidiyor, canlar gittikçe de tepki veremiyorum. Veremediğim tepki en azından fırçayı, kalemi elime alaraktan tepkiyi ortaya koyarak onların bir sesi bende olmak istedim "dedi.