İsrail'de yaratıcılık ve sürdürülebilirlik odaklı balon sergisi düzenlendi
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İsrail'deki en büyük balon sergilerinden biri olan 'Balon Hikayesi', Tel Aviv kentinde düzenleniyor. Biyoçözünür balonlar ve şişirilebilir sanat enstalasyonlarıyla çevre dostu sergi, yaratıcılık ve sürdürülebilirliği vurguluyor.
HABER: İsrail'de yaratıcılık ve sürdürülebilirlik odaklı balon sergisi düzenlendi
ÇEKİM LİSTESİ:
1. İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen "Balon Hikayesi" adlı sergiye giriş yapan insanların çeşitli görüntüleri
2. "Balon Hikayesi" adlı sergiyi ziyaret eden kişilerin çeşitli görüntüleri
HABERİN İÇERİĞİ:
İsrail'deki en büyük balon sergilerinden biri olan "Balon Hikayesi", an itibarıyla Tel Aviv kentinde düzenleniyor.
Biyoçözünür balonlar ve şişirilebilir sanat enstalasyonlarıyla ziyaretçileri kendine çeken çevre dostu sergi, yaratıcılık ve sürdürülebilirliğin birlikteliğini vurguluyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tel Aviv'den bildiriyor. (XHTV)