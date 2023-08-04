İsrail'de yaratıcılık ve sürdürülebilirlik odaklı balon sergisi düzenlendi

İsrail'deki en büyük balon sergilerinden biri olan 'Balon Hikayesi', Tel Aviv kentinde düzenleniyor. Biyoçözünür balonlar ve şişirilebilir sanat enstalasyonlarıyla çevre dostu sergi, yaratıcılık ve sürdürülebilirliği vurguluyor.