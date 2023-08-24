İsrail'de yapılan robot sergisi

İsrail'in Bat Yam kentinde yapılan sergide, el yapımı robotlar sergilendi. Robotlar, hayvanların şekil ve hareketlerini ustalıkla taklit ediyor ve geleneksel kukla zanaatını da içeriyor.

1. Sergideki robotların çeşitli görüntüleri

2. Sergide yapısal bilgileri öğrenen çocukların çeşitli görüntüleri

İsrail'in Bat Yam kentinde Salı günü el yapımı robotlardan oluşan bir sergi düzenlendi.

Benzersiz tasarımlara sahip robotlar kaplumbağa, fil ve kuş gibi hayvanların şekil ve hareketlerini ustalıkla taklit ediyor.

Robotların yapımında kullanılan aktarma mekaniği ve üretim teknikleri, geleneksel kukla zanaatını da bünyesinde barındırıyor. Sergi bu açıdan modern robotik ile geleneksel sanatın kesişiminin bir örneği olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bat Yam'dan bildiriyor. (XHTV)