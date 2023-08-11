İsrail'de Çin Feneri Sergisi Ziyaretçilerini Büyülüyor

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Feneri Sergisi, farklı temalarla hazırlanan yaklaşık 21 set feneriyle ziyaretçilere Çin'in geleneksel kültürünü deneyimleme fırsatı sunuyor. Sergi, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Feneri Sergisi'ni ziyaret eden bir çocuk, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)

KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde Çin Feneri Sergisi düzenleniyor. Farklı temalarla hazırlanan yaklaşık 21 set fener, yaz günlerinde İsrail'in bu sahil kentini ışıklandırarak kent sakinlerinin Çin'in geleneksel kültürünün benzersiz cazibesini tatmalarına imkan sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Zigong kentinden bir ekibin tasarladığı bu muhteşem fenerler ilk kez İsrail'de sergileniyor. Fener yapımıyla ünlü Zigong, fener gösterileriyle 80'den fazla ülke ve bölgede milyonlarca izleyicinin hayranlığını kazandı.

7 Ağustos'ta başlayan fener gösterisi, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Feneri Sergisi'ni ziyaret eden insanlar, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Feneri Sergisi'ni ziyaret eden insanlar, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Çin Feneri Sergisi görülüyor, 9 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)