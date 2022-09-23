Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisiklet turu düzenlendi Kültür Sanat Haberleri Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Isparta'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Isparta Belediyesince kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şehrini Kucakla" teması, "Çeşitlendir ve devam et" sloganıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında bisiklet turu yapıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan tur, Isparta Meydan AVM'de son buldu. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, hafta boyunca farklı etkinliklerle vatandaşla birlikte olduklarını söyledi. İnsanları spora yönlendirmek amacıyla da "Otomobilden in, bisiklete bin" çağrısıyla bisiklet turu düzenlediklerini dile getiren Büyükçulcu, katılımcılara teşekkür etti. Kültür Sanat Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan Isparta Kültür Sanat Güncel Haberler

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