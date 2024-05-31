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Isparta'da Uluslararası Gül Festivali'nde Klasik Mercedes Konvoyu Düzenlendi

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Isparta 2024 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyelerince konvoy düzenlendi. Konvoy, belediye hizmet binası önünden 32 klasik otomobilin katılımıyla tura başladı ve valilik önünde son buldu. Kulüp Başkanı Murat Karakaya, etkinliğin festivale renk katmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Isparta 2024 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyelerince konvoy düzenlendi.

Festival etkinlikleri arasında yer alan konvoy, belediye hizmet binası önünden 32 klasik otomobilin katılımıyla tura başladı.

Türk bayrağı ve gülle donatılan araçlardan oluşan konvoy turu, valilik önünde son buldu. Konvoyu ilgiyle izleyen vatandaşlar, klasik otomobillerin fotoğraflarını çekti.

Kulüp Başkanı Murat Karakaya, Türkiye çapında 25 bin üyelerinin olduğunu, festivale renk katmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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