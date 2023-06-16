Isparta'da Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Dönem Sonu Sergisi Açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el işi ve dikiş nakış kurslarında eğitim gören 40 kursiyerin yaptığı ürünlerin sergisi Isparta'da açıldı.

Isparta'da Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin dönem sonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el işi ve dikiş nakış kurslarında eğitim gören 40 kursiyerin yaptığı ürünlerin sergisi Gürkan İlkokulunda sergilendi.

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Abdullah Uygun'un burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği göz nuruyla işledikleri biçki dikiş nakış kurslarındaki ürünlerin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Isparta Halk Merkezi Müdür Yardımcısı Abdullah Uygun ve kursiyerler katıldı.

Kurdele kesilip açılışı yapılan sergide nakış, elbise, çeyizlik ve günlük giyim kıyafetleri ile çantalar bulunuyor.

Serginin 3 gün açık kalacağı öğrenildi.