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İspanya'daki geleneksel Las Luminarias festivalinde atlar ateş üzerinden atlatıldı

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İspanya'daki geleneksel Las Luminarias festivalinde atlar ateş üzerinden atlatıldı

SAN BARTOLOME DE İspanya'nın Castilla y Leon bölgesindeki San Bartolome de Pinares köyünde 400 yıllık geçmişi olan Las Luminarias festivali kapsamında atlar, yakılan büyük ateşlerin üzerinden atlatıldı.

SAN BARTOLOME DE İspanya'nın Castilla y Leon bölgesindeki San Bartolome de Pinares köyünde 400 yıllık geçmişi olan Las Luminarias festivali kapsamında atlar, yakılan büyük ateşlerin üzerinden atlatıldı.

Yaklaşık 500 kişilik nüfusu olan San Bartolome de Pinares köyünde soğuk havaya rağmen festivale katılımın yüksek olduğu, basının da büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

18. yüzyıldan kalma gelenekle Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton, her yıl 17 Ocak'ta anılıyor. Yoğun ateş ve dumanın içinden geçirilen atların köy halkını kötülüklerden arındırdığına ve hayvanları koruduğuna inanılıyor.

Atlar ateş üzerinden atlatıldı

Kilisedeki ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kortej halinde, köyün farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden geçirildi.

Dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini sağladığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken ağaçların ince, yeşil dallarını yaktı.

İspanya'daki hayvan hakları dernekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da atların acı çektiği gerekçesiyle ateş yerine sadece dumanın kullanılması talebini yineledi.

Atların en iyi şekilde korunduğunu ve hiçbir zarar verilmediğini savunan köy halkı ise önem verdikleri bu geleneğin sürdürülmesi konusunda kararlı görünüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat

İspanya Aziz Leon Kültür Sanat Haberler

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