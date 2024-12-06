Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Olmaz denilen oldu! Şam öncesi son kale de düşmek üzere

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İsmet Amca'dan Hayvanlara Gönül Sohbeti

İsmet Amca'dan Hayvanlara Gönül Sohbeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da yaşayan 65 yaşındaki emekli İsmet Başdemir, kışın zorlu koşullarında sahipsiz hayvanlara duyduğu sevgiyle dikkat çekiyor. Emekli maaşıyla her gün kedi ve kuşlar için besin bırakıyor.

Ardahan'da yaşayan Karayolları emeklisi 65 yaşındaki İsmet Başdemir'in emekli maaşıyla kedi ve kuşlar için gönüllü yaptığı iyilik hareketi takdir topluyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü illerin başında gelen Ardahan'da, kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Çalıştığı kurumdan 2016 yılında emekli olduktan sonra zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanlara hayatını adayan Başdemir, kentte "İsmet amca" olarak tanınıyor.

Soğuk havada yaptığı iyilik hikayesiyle yürekleri ısıtan Başdemir, her gün emekli maaşıyla aldığı buğday ve tavuk etlerini, kış koşullarından etkilenen kedi ve kuşlar için şehrin belirli noktalarına bırakıyor.

Ayrıca yoluna çıkan kedileri besleyip seven ve güvercin sürülerinin bulunduğu alanlara da buğday serpen Başdemir, iyilik hareketiyle takdir topluyor.

"Hayvanlar bize emanettir"

Yazın da sokaktaki hayvanları unutmayan İsmet Başdemir, AA muhabirine, hayvan sevgisinin kendisinde özel bir yer tuttuğunu söyledi.

Bunun için yıllardır başta güvercinler olmak üzere sokaktaki sahipsiz hayvanları beslediğini ifade eden Başdemir, şöyle konuştu:

"Yaz-kış demeden bu işi her gün istisnasız yapıyorum. Bunu kendi alın terimle, emekli maaşımla yapıyorum. Kimseden destek almadan, gönülden, gönüllü olarak yapıyorum. Ben serhat Ardahan halkından hayvanlara karşı merhametli davranmalarını rica ediyorum. Özellikle kışın karda, hayvanlara sahip çıksınlar. Kışın dışarı bırakılan hayvanlar istemiyorum. Bu insanlığa terstir, aykırıdır. İnsanlığa, ülkemize, bize yazıktır. Bizler onlara bakmakla yükümlüyüz. Hayvanlar bize emanettir. Onlara mütevazı davranalım istiyorum."

Başdemir, hayvanlara yaklaşık bir saatlik yem dağıtımının ardından çay molası verip bu sürede de ısındığını belirterek,"Hayvanlar doydukça bende doymuş gibi his oluyor." dedi.

Vatandaşlarda Öztürk Nuh da Başdemir'i yıllardır tanıdığını anlatarak, her gün istisnasız sokakta hayvanları yemlemesine şahit olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
img

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
img

Türkiye ile ilgili soruya Putin'den skandal yanıt
img

Olmaz denilen oldu! Şam öncesi son kale de düşmek üzere
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.