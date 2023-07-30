İslam tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hayatını kaybetti. Bir dönem Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı da yapan Küçükaşçı'nın vefatını İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

İslam tarihine ilişkin önemli çalışmaları bulunan, 2015-2019 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında vefat etti. Küçükaşçı'nın vefatını İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yılmaz, "Mustafa'mız da göçtü bu dünyadan. Varis-i Veyiszade, Aşık-ı Resulullah ve ehlibeyt, İslam tarihiyle çalışmaları, güzel ahlakı, dostlarına vefası, mücamelesi, sehaveti, mütebessim çehresi, her derde deva gayreti ile temeyyüz eden Hafız Mustafa Küçükaşçı'sız bu dünya biraz daha fakir şimdi. Allah menzilini mübarek, makamını ali etsin" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sabri Küçükaşçı kimdir?

1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Küçükaşçı, ilk, orta ve lise eğitimini yine Konya'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Küçükaşçı, 1990'da doktorluk unvanını aldıktan sonra 2002'de de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 2007'de Orta Çağ doçenti olan Küçükaşçı, 2010-2013 yıllarında MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2013'te profesör oldu. 2015-2019 arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini de yürüten Küçükaşçı, uluslararası "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" başlıklı Japonya'da düzenlenen sergiye başkanlık etti. - İSTANBUL