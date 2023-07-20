İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: IISS-8 Başlıyor

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen International ILEM Summer School (IISS), 15 ülkeden 40 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Program, İslam dünyasında sanat ve estetiği ele alacak.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde 8. kez düzenlenen International ILEM Summer School (IISS), uluslararası araştırmacı ve sanatçıları bir araya getirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, programın teması bu yıl "İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler ve Uygulamalar" olacak.

IISS-8 programı Hindistan, Rusya, Fransa, ABD'nin de arasında bulunduğu 15 ülkeden 40 akademisyenin katılımıyla 24-30 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

FSMVÜ Ayasofya Medresesi'nde 24 Temmuz'da yapılacak açılış programı, konuşmaların ardından ICYF'in düzenleyeceği "Çağdaş Dünya Görüşünü Zenginleştirmek: Müslüman Gençler ve İslami Entelektüel Mirasın Estetik Temelleri???????" başlıklı panelle devam edecek.

Konferans, ders, konuşma ve atölyelerden oluşan program kapsamında 5 gün boyunca akademisyenlerin makale, sunum ve seminerlerinde "İslam" ve "sanat" kavramları ele alınacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Oranje Instituut ve International League of Academicans (ILM) desteğiyle düzenlenen program, ocak ayında yazı çağrısına çıktı ve lisansüstü düzeydeki akademisyenlerin başvurusuna açıldı.

İki yılda bir düzenlenen IISS, İslam dünyasını ilgilendiren önemli konuların tartışıldığı uluslararası katılımlı bir forum işlevi görüyor.

Programa ilişkin güncel bilgilere, konu başlıklarına ve diğer detaylara "iiss.ilem.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.