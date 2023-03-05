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İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

Kültür Sanat Haberleri

İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi, ebediyete intikalinin 34. yılında kabri başında anıldı.

İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

KASTAMONU - İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi, ebediyete intikalinin 34. yılında kabri başında anıldı.

İslam Alimi Mehmet Feyzi Efendi, ebediyete intikalinin 34. yılı dolayısı ile anma programı düzenlendi. Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi ve Kutlu Bilgi Derneği tarafından düzenlenen anma programına Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kent protokolü, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim okundu. Program, Mehmet Feyzi Efendi için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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