'Islah ettiği' kuzularıyla üretimi ve hayvan sayısını artırdı

Erzincan'da ailesiyle çocuk yaşlarda başladığı hayvancılığı ilerleyen yaşına rağmen sürdüren kadın üretici Fecire Güzel, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hem hayvan sayısını hem de süt ürünleri üretimini artırdı.

Erzincan'da ailesiyle çocuk yaşlarda başladığı hayvancılığı ilerleyen yaşına rağmen sürdüren kadın üretici Fecire Güzel, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hem hayvan sayısını hem de süt ürünleri üretimini artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) 2005'te hayata geçirilen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nden Erzincan'da 130 yetiştirici faydalanıyor.

Soğuk havaya dayanıklılığı ve sütündeki yüksek yağ oranıyla öne çıkan "Şavak Akkaraman" koyun ırkı, ıslah çalışmalarıyla Erzincan'da üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Kemah ilçesine bağlı Esimli köyünde henüz 6 yaşındayken ailesiyle koyun otlatmaya başlayan Fecire Güzel ise uygulamadan faydalanan ve yarım asrı aşan hayvan sevgisiyle öne çıkan kadınlardan sadece biri.

Tescilli Erzincan tulum peyniri üreten Güzel, 30 koyunla başladığı hayvan sayısını aldığı desteklerin de katkısıyla 700'e çıkartmayı başardı.

Sabahın erken saatlerinde kalkarak çocuklarıyla hayvanların otlatılmasından sağımına ve peynir yapımına kadar birçok işle uğraşan Güzel, geçim mücadelesine devam ediyor.

Kırsalda koyunlarıyla üretim odaklı bir yaşam süren Güzel, hem kuzularından ayrılmamanın hem de ülkenin üretimine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

68 yaşındaki Fecire Güzel, AA muhabirine, ıslah projesi kapsamında aldıkları destekle, hayvanlarda verim ve kaliteyi artırdıklarını söyledi.

Projenin besicilere büyük faydasının olduğunu ifade eden Güzel, 6 yaşındayken Munzur Dağı yaylasında başladığı koyunculuğa devam ettiğini belirtti.

"Hayvanlarımızın ırkı değişti ve sayısı çoğaldı"

"Kuzularım" diye ilgi gösterdiği koyunlarından hiç ayrılmayan Güzel, "Onlara çok alıştım, kuzu ve koyunsuz duramıyorum. Devletimizin ve birliğimizin bize verdiği destekten dolayı Allah razı olsun. Biz besicilere bu desteklerin çok faydası var. Şu anda işimizi daha bilinçli ve kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Hayvanlarımızın kalitesini de artıyoruz. Tabii bu kalite ürettiğimiz peynire ve diğer ürünlerimize de yansıyor." dedi.

Devletin verdiği destekle hayvan ırkının değiştiğini ve sayısının çoğaldığını kaydeden Güzel, şöyle devam etti:

"Eskiden 30 koyunla yaylaya geliyorduk. Onları da sonbahar aylarında satıyorduk. Şimdi ise koyunlarımızın sayısı da verimleri de çok arttı. Ben çoğalan koyunlarımla ailemin geçimini sağlıyorum. Çocuklarımı büyüttüm şimdi ise üniversitede okuyan torunlarımın eğitimlerine destek oluyorum."

Hayvanlarından ayrı kalmanın kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Güzel, "Bir dönem İstanbul'a gittim. Hayvanlarımdan ayrıldığım için ağlayarak gittim ancak gülerek geri döndüm. Burada çobanlığa razıyım ama orada oturmaya razı değildim." ifadesini kullandı.

Oğlu Fikret Güzel ise ıslah projesiyle aldıkları eğitimlerle verimi ve kaliteyi artırdıklarını belirterek, "Bu proje sayesinde hem et üretimi hem de süt üretimi verimi ile peynirde kaliteyi arttırdık. Verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim." dedi.

"Bu proje bizim için çok önemli"

Proje yürütücülerinden Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş da "Şavak Akkaraman" koyunu ıslah çalışmalarının, yerli ırkın gelişmesi ve daha verimli hale getirmesine imkan sağladığını belirtti.

Erzincan tulum peynirinin dünya çapında bir marka değerine sahip olduğunu vurgulayan Karakuş, "Bu proje bizim için çok önemli. Çünkü hayvanlarımızın verimini artırarak daha çok gelir elde ediyoruz. Bu kapsamda 130 üreticimiz Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir." ifadelerini kullandı.