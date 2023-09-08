İskilip Yöresel Ürünleri Ankara'da Tanıtılıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen yöresel ürünler, Ankara'da düzenlenen '25. Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde tanıtılıyor. İskilip Belediyesi tarafından açılan stantta, İskilip turşusu, çilekten elde edilen kolonya ve lokum gibi ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Festivalin konuklarına ilçenin yöresel lezzetleri tattırılıyor.