İskilip Yöresel Ürünleri Ankara'da Tanıtılıyor
Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen yöresel ürünler, Ankara'da düzenlenen '25. Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde tanıtılıyor. İskilip Belediyesi tarafından açılan stantta, İskilip turşusu, çilekten elde edilen kolonya ve lokum gibi ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Festivalin konuklarına ilçenin yöresel lezzetleri tattırılıyor.
Çorum'un İskilip ilçesinde üretilen yöresel ürünler, Ankara'da düzenlenen "25. Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali"nde tanıtılıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre İskilip Belediyesi, Etimesgut Belediyesince Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen festivalde stant açarak, yöresel lezzetlerden İskilip turşusunun yanı sıra İskilip'te üretilen çileklerden elde edilen kolonya, lokum gibi ürünlerin tanıtımını yapıyor.
Stantta ilçenin yöresel lezzetleri, festivalin konuklarına tattırılıyor.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, standın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.