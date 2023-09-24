İskenderun İskelesi'ni Anlatan Kitap Tanıtıldı

İSKENDERUN İskelesi'ni mercek altına alan kent tarihi uzmanı Doç. Dr. Naim Ürkmez tarafından kaleme alınan ve 'İskeleden Liman Şehrine İskenderun 1593-1918' kitabı tanıtıldı.

Arsuz'da bir otelde düzenlenen kokteyle İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, İskenderun Başkan Yardımcısı Kemal Nadir Ünal, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Suphi Şaşati, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra tarihsel süreç içerisinde kitapta adı geçen ailelerin yakınları katıldı. Başkan Kemal Kutlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi olarak bu eserlerde, kent tarihi uzmanı Doç. Dr. Naim Ürkmez'in titiz ve yorucu bir çalışmasının ardından şehrin hafızasını ortaya çıkararak gelecek nesillere katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Doç Dr. Naim Ürkmez iki cilt halinde yayınlanan çalışmada tarihe ışık tutmayı hedeflediklerini kaydetti. Konuşmaların ardından konukların sorularını da cevaplandıran Doç. Dr. Ürkmez, daha sonra kitapları imzaladı. (DHA)