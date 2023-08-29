İskenderun Gençlik Merkezi'ndeki Kurs Öğrencilerinin Ürünleri Sergilendi

İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin ürünleri sergide beğeniye sunuldu. İskenderun Kaymakamı ve Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak tasarımları inceledi ve kursiyerlere başarılar diledi.