İskenderun Gençlik Merkezi'ndeki Kurs Öğrencilerinin Ürünleri Sergilendi
Kültür Sanat Haberleri
İskenderun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin ürünleri sergide beğeniye sunuldu. İskenderun Kaymakamı ve Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak tasarımları inceledi ve kursiyerlere başarılar diledi.
İskenderun Gençlik Merkezi'ndeki kurslarda eğitim alan öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi.
Merkezde çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin ürünleri, sergide beğeniye sunuldu.
Etkinliğe katılan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, tasarımları inceledi.
Demiryürek, sohbet ettiği kursiyerlere başarılar diledi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Kültür Sanat