ISESCO'nun Müzesi 3 Milyon Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

ISESCO tarafından Fas'ın başkenti Rabat'ta açılan Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyeti içerikli fuar ve müze, 3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Müze, uluslararası bir etkinlikle tanıtılacak.

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu'nun (ISESCO) geçen yıl Fas'ın başkenti Rabat'ta açtığı Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyeti içerikli fuar ve müzeyi 3 milyon kişi ziyaret etti.

ISESCO'dan müzenin ziyaretçi sayısı ve cuma günü düzenlenecek etkinliğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rabat'ta Kasım 2022'de açılan fuar ve müzeyi şu ana kadar 3 milyon kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Müzenin, ISESCO, Mekke merkezli Dünya İslam Birliği ve Fas'taki Muhammediye Alimler Derneği arasındaki üçlü ortaklığın sonucu kurulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, merkezi Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan "Uluslararası Peygamber'in Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi"nin ikinci örneği olarak açılan müzede, 25 Ağustos Cuma günü çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililerin, dini liderlerin, diplomatların ve basın mensuplarının katılımıyla uluslararası bir etkinlik düzenlenecek.

Müzenin içeriği

Suudi Arabistan'daki "Uluslararası Peygamber'in Hayatı ve İslam Medeniyeti Müzesi"nin ikinci bir nüshası olarak Fas'ta açılan müzede, Hazreti Muhammed'in hayatı ve İslam medeniyetine ait içerikler yer alıyor.

Mekke ile Medine'deki yaşamı sanal olarak gezme imkanı sunan müzede, Hazreti Musa'nın ismi ve yılan motifli figür, Hazreti Muhammed'in ismi ve onun Mekke çölünde doğuşunu simgeleyen ay figürü, hadislerinin yazılı olduğu levhalar, Peygamber'in ev eşyalarının sergilendiği alan, Peygamber döneminde Mekke'de hayatı anlatan 3D efektli görüntüler, Peygamber'in eşyaları, yiyecek ve içeceklerinin gösterildiği büyük ekranlar bulunuyor.

Müzede ayrıca, Peygamber döneminde Mekke'yi canlandıran maket, Kabe'nin köşelerini ve Hazreti Muhammed'in özelliklerini anlatan dev ekranlar, o dönemde kullanılan eşyaların sergilendiği alanlar yer alıyor.

Müzeyi ziyarete gelenler, Peygamber'in minberini gördükten sonra hem yaşadığı hem defnedildiği oda olan Hücre-i Saadet'e giriyor. Ziyaretçiler, 3D teknolojisiyle donatılmış odada Hücre-i Saadet'i sanal olarak gezme imkanı buluyor.