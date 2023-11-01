İş Sanat'ın Gelenekselleşen Yeni Yıl Viyana Gala Konseri Biletleri Satışa Çıktı

İş Sanat'ın gelenekselleşen yeni yıl Viyana Gala konseri ile ünlü oda orkestrası Wiener Concert-Verein'ın merakla beklenen konserinin biletleri satışa çıktı. Biletler Maximum Kart sahiplerine indirimli olarak sunulacak.

İş Sanat'ın gelenekselleşen yeni yıl "Viyana Gala" konserinin biletleri satışa sunuluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Sanat'ın gelenekselleşen yeni yıl "Viyana Gala" konseri ile ünlü oda orkestrası Wiener Concert-Verein'ın merakla beklenen konserinin biletleri bugünden itibaren Biletix'te satışa çıktı.

Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL'den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı.

Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek.

"Viyana Gala" gösterisi ile yeni yıla merhaba

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak 2024 Cuma, saat 20.30'da English Chamber Orchestra ile Viyana Gala konserine davet ediyor.

Müzik ve dansın bir araya geldiği, İş Kuleleri Salonu'ndaki geleneksel yeni yıl konserinde topluluk ve dansçılar vals ve polkalar ile rengarenk bir gece yaşatacak. Stephanie Gonley yönetimindeki konserde soprano Corinne Cowling sahnede olacak.

Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein da 2019'da Queen Elisabeth Keman Yarışması birincilik ödülünün sahibi Timothy Chooi ile İş Sanat ev sahipliğinde 7 Şubat 2024 Çarşamba saat 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.

Klasik ve romantik dönemin eserlerinin seslendirileceği konseri solistliği de üstlenen Timothy Chooi yönetiyor.