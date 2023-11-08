İş Sanat, Ara Tatilde Öğrencileri Renkli Atölyelerle Ağırlıyor

İş Sanat, sonbahar ara tatilline giren öğrencileri İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde birbirinden renkli, geliştirici ve yaratıcı atölyeler ile ağırlamaya hazırlanıyor. 11-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi adresinden alınabilir.

İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi, farklı yaş grupları için birçok atölyeye katılma imkanı sunuyor. 5-6 yaş grubunun katılabileceği 'Yaşasın Cumhuriyet' atölyesi, çocukları Cumhuriyet'in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. Atölyeye katılan çocuklar kendi kutlamalarını tasarlayarak o dönemin ikonik taçlarından hazırlıyorlar.

7-9 yaş grubunun katılabileceği 'Bayrak Sallayan Robotlar' atölyesinde ise katılımcılar Leonardo da Vinci'nin kanat mekanizmasından etkilenerek robotik Lego modeli inşa ediyorlar. Havacılık hakkında katılımcılarını bilgilendiren atölyede, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak bu iki kanattan Türk bayrakları sallandırılıyor.

YÜZYILIN ÇOCUKLARINA ÖZEL BİRÇOK ATÖLYE ANKARA İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ'NDE

Türkiye İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, 'Müzede Masal: Birikim Masalı (Ebeveyn-Çocuk Atölyesi)' 'Cumhuriyet Postası Atölyesi' ve 'Dans Eden Fırçalar Atölyesi' gibi pek çok atölye ile ara tatillerindeki çocuklara keyifli saatler sunuyor.

3-5 yaş grubunun katılabileceği 'Müzede Masal: Birikim Masalı' atölyesi ebeveynlere ve çocuklara 'İftiharla Sunar' sergisindeki bulmacaları çözdürüyor ve etkileşimli masal anlatısına katılmaları için fırsat sunuyor. Aynı zamanda koleksiyondan alınan ilhamla kendi el çantalarını tasarlamalarına olanak sağlıyor.

8-10 yaş grubunun katılabileceği 'Cumhuriyet Postası' atölyesi ise katılımcılarını öncelikle 'Yaşasın Cumhuriyet' sergisini rehberli olarak gezdiriyor. Türkiye'nin kalkınması için atılan adımları keşfeden katılımcılar, tur sonrasında yapılan etkinlikte dönem pulları replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını yaparak atölyeden ayrılıyor.

5-7 yaş grubunun katılabileceği 'Dans Eden Fırçalar' atölyesinde ise çocuklar Zeki Faik İzer'in eserlerini rehberle birlikte yakından inceliyor. Sonrasında ise İzer'in dans temalı eserlerinden ilham alarak klasik müzik eşliğinde fırçalarını dans ettirerek kendi hayal güçlerini keşfe çıkıyorlar.