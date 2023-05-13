İrlanda Ulusal Müzesi'nde Paul Cezanne'ın ünlü tablosu sergileniyor

İrlanda Ulusal Müzesi, ünlü ressam Paul Cezanne'ın 'Tarlalardaki Yaşam' adlı tablosunu satın alarak koleksiyonuna ekledi ve ücretsiz olarak sergilemeye başladı.

İrlanda Turizm, Kültür ve Sanat Bakanı Catherine Martin, dün ünlü ressam Paul Cezanne'ın 1877 yılında yaptığı ünlü tablosunun satın alınarak İrlanda Ulusal Müzesi'nde sergilenmeye başlandığını duyurdu. 'Tarlalardaki Yaşam' (La Vie des Champs) adlı tablo, en son 1996 yılında ABD'de sergilenmişti.

Bakan Martin, dün yaptığı açıklamada "Paul Cezanne, 20. yüzyılda sanat üzerinde muazzam bir etkiye sahipti; Picasso, Matisse ve çok daha fazlasına ilham verdi. Bugünden itibaren, muhteşem La Vie des Champs İrlanda halkına aittir ve galeri tarafından satın alındıktan sonra ücretsiz olarak sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.