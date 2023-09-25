İris Fotoğrafçısı Eren Alp, Gözlere Farklı Bir Bakış Açısı Kazandırıyor

Almanya'da gördüğü ve Eskişehir'e taşıdığı iris fotoğrafçılığı ile insanların gözlerine farklı bir bakış açısı kazandıran Eren Alp, elde ettiği kareleri Türkiye'de ender rastlanan bir yöntemle çeşitli aksesuarlara dönüştürüyor. Aile ve çiftlerin özellikle tercih ettiği bu fotoğrafçılık biçimi, Almanya'dan esinlenerek Eskişehir'e getirilmiştir.

- Çektiği fotoğraflarla insan gözüne farklı bir bakış açısı kazandırıyor

İris fotoğraflarını tablodan bilekliğe birçok ürüne dönüştürüyor

İris Fotoğrafçısı Eren Alp:

" Almanya'dan esinlenerek biraz da Eskişehir'e getirmek istedik"

"Aile ve çiftler özellikle çok fazla tercih ediyor"

ESKİŞEHİR - Almanya'da gördüğü ve Eskişehir'e taşıdığı iris fotoğrafçılığı ile insanların gözlerine farklı bir bakış açısı kazandıran Eren Alp, elde ettiği kareleri Türkiye'de ender rastlanan bir yöntemle çeşitli aksesuarlara dönüştürüyor.

Kişiye özel sanat eseri olarak da halk arasında anılan iris fotoğrafçılığını ülke genelinde oldukça nadir rastlanan bir fotoğrafçılık biçimi. Bu farklı fotoğrafçılığı Almanya'da örneklerini görerek Eskişehir'e taşıyan Eren Alp'in çektiği gözleri tablodan, bilekliğe kadar birçok ürüne dönüştürüyor. Yaklaşık 6 aydır Eskişehir'de göz fotoğrafı çekimi yapan Alp, göze adeta farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Eren Alp, genellikle müşterilerin kendileri için özel olan insanların gözlerini fotoğrafını belirtti. Çekimler ise özel platformun üzerinde gözünü yakından yüksek çözünürlüklü lensli fotoğraf makinaları ile gerçekleştiriliyor. Daha sonra basıma verilen göz fotoğrafları farklı ölçeklerde büyütülüp ya da küçültülerek kişinin anlamlı bir özel eşyası oluyor. Dışardan gözlerin birbirine benzediğini fakat her birinin farklı şekillere sahip olduğunu belirtilen Alp, göz oluşumu tamamlanan 5 yaşından büyük bireylere bu işlemi uygulayabileceklerin altını çizdi.

" Almanya'dan esinlenerek biraz da Eskişehir'e getirmek istedik"

İris fotoğrafçılığını nasıl keşfettiğini ve bu işe nasıl girdiğini anlatan Eren Alp, "Bir sene öncesinde çalışmalarımıza başladık ve ilk müşterilerimize 6 ay önce hitap etmeye başladık. Yaptığımız birkaç ürün seçenekleri mevcut. Bunları profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Her baskı çözümlerini müşterilerimize yansıtıyoruz ve kaliteli baskılarla müşterilerimize hizmetimizi veriyoruz. Almanya menşeili zaten bir çalışma Almanya'dan esinlenerek biraz da Eskişehir'e getirmek istedik. Eskişehir'de bir kaç kişi sordu, biz fotoğrafçılığını zaten yapıyorduk ve bize çok fazla talep geldi. Biz de neden yapmayalım dedik ve sonrasında uzun uğraşlarla çalışmalarımızı devam ettirdik" dedi.

"Takı gruplarına seçeneklerimiz mevcut çekimlerimiz sağlanır"

Çekimlerin püf noktaları hakkında da konuşan fotoğrafçı Alp şöyle konuştu;

"İlk başta iris çekimi yapılıyor, göz çekimleri sağlanır. Sonrasında müşterilerimizle hangi ürünleri almak istediği ve detaylı detaylardan bahsedeceğiz. Çünkü mesela tablolarda arka planlar değişebiliyor, takı gruplarına seçeneklerimiz mevcut çekimlerimiz sağlanır. Çekimlerimiz yapıldıktan sonra takı ve tablo seçenekleriyle detaylı bir şekilde müşterilerimize konuşulur. Sonrasından da photoshop işlemleri, arka planda çok fazla işlem oluyor, düzeltmeler gerekiyor. Onlar yapılır, yapıldıktan sonra da müşterilerimizin onayıyla baskıya göndeririz ve süreç bu şekilde devam eder. Öncelikle profesyonel bir ekipman olması lazım. Ekipmandan kastımız da yüksek çözünürlükte fotoğraf makinesi ve göze zarar vermeyecek ışıklar olması gerekiyor."

"Aile ve çiftler özellikle çok fazla tercih ediyor"

Göz oluşumu tamamlanan yani 5 yaşından büyük bireylerin gözlerini ve genellikle çiftleri fotoğrafladığını belirten Eren Alp, ürünleri ve fiyatları hakkında, "5 yaş üzerine biz genel olarak kitleye zaten hitap ediyoruz. Aile ve çiftler özellikle çok fazla tercih ediyor. Babalarımız çok fazla tercih ediyor. Kızlarının ya da oğullarının gözlerini çektirip annelere hediye konusuna gerçekten muhteşem bir fikir. Neden 5 yaş üzeri çünkü 5 yaşın altında göz oluşumu tamamlanmamış oluyor. Yani belli bir kısmının tamamlanması gerekiyor. Biz bizim vurduğumuz ışık, göze verdiğimiz ışık aslında güneş ışığına benzer bir ışık ama bu ışığın, yüksek olduğu takdirde göze zarar verebilecek bir durum, 5 yaş altına o sebepten dolayı 5 yaşının üzerinde çekim yapabiliyoruz. Tablolarda 15'e 15 dediğimiz ebattan başlıyor. Yani normalde bir insan gözünün görebileceği rahat bir şekilde uzaktan görebileceği bir ebat. Sınırımız yok 100 santime 100 santime kadar çıkabiliyoruz. Küçüklük olarak da 15 santimi 15 santim ebatında olabiliyor. Fiyatlarımız şu an 2023 itibariyle 300 liradan başlıyor. Tablonun ebatına göre, istenilen modele göre gümüş modeline göre ya da çelik modeline göre değişiyor. 300 liradan başlar 2 bin 500- 3 bin TL bandına kadar çıkabilir "ifadelerini kullandı.