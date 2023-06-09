IRCICA ve İstanbul Üniversitesi, Prof. Ahmed Ateş'i panelle yad etti

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Prof. Ahmed Ateş, "Şarkiyat Çalışmalarında Mümtaz Bir Alim" başlıklı panelle anıldı. Panelde, Ahmed Ateş'in akademik çalışmaları ve metodolojisi ele alındı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Prof. Ahmed Ateş, "Şarkiyat Çalışmalarında Mümtaz Bir Alim" başlıklı panelle yad edildi.

Prof. Ahmed Ateş Fotoğrafları Sergisi açılışının da yapıldığı etkinliğe IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik, yazar Hüseyin Hatemi ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Açılışta konuşan Genel Direktör Kılıç, IRCICA'nın Türkoloji ve şarkiyat alanında çalışmalar yapan hocaları anmak üzere toplantılar düzenlediğini belirterek, Prof. Ahmed Ateş'in kısa ömründe çok değerli akademik çalışmalar yaptığını söyledi.

Kılıç, Ahmed Ateş'in makalelerinden doktora yıllarından çokça istifade ettiğine dikkati çekerek, "Ardında bıraktıkları IRCICA'nın arşivinde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının basmış olduğu eski İslam Ansiklopedisi madde yazım itibarıyla Ahmed Ateş Bey'in en fazla mesai verdiği alan. Kitaplarından bazıları da muhtelif yayınevleri tarafından yeniden basılıyor. Makaleleri de bir araya getirilebilir." dedi.

"Ortaya koyduğu metodoloji bugün de etkisini sürdürüyor"

Eski İslam Ansiklopedisi'nin de dijital ortama aktarılması gerektiğine vurgu yapan Kılıç, o çalışmada hala geçerliliğini sürdüren çok kıymetli makalelerin olduğunu ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Tarih Bölümünde öğrenciyken Ateş Hoca'nın hazırladığı Farsça Grammer kitabıyla Farsça öğrendiğini dile getirdi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise Türk milletinin dün, bugün ve gelecek ilişkisinde niyeti çok sağlam olan devasa bir toplumsal kitleye sahip olduğunun altını çizerek, "Prof. Ahmed Ateş'in bu bağlamda çok önemli bir yer tuttuğunu söylemek istiyorum. 20. yüzyılın o dönüşüm sürecinde ortaya koymuş olduğu metodoloji sadece dünde değil bugünde de etkisini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerinin Gözüyle Prof. Ahmed Ateş" video gösteriminin de yapıldığı panelin açılış oturumunda, Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş "Suriçi'nde Bir Alim: Dedem Profesör Ahmed Ateş", Doç. Dr. Güler Doğan Averbek, "IRCICA Kütüphanesi Prof. Ahmed Ateş Koleksiyonu", Doç. Dr. Turgay Şafak da "Prof. Ahmed Ateş'in "İranlı Alimlerle İlmi Polemikleri" başlıklı konuşmalar yaptı.

Panelin ikinci oturumda ise Doç. Dr. Kadir Turgut "Prof. Ahmed Ateş'in Metin Tenkidi Usulünün Gelişimine Katkıları", Dr. M. Bilal Yamak "Prof. Ahmed Ateş'in Neşredilmemiş Arapça-Türkçe Talebe ve Kur'an Sözlüğü", Dr. İsa Akpınar "Türkiye'nin ilk İslam Ansiklopedisinin Hazırlanmasında Prof. Ahmed Ateş'in Rolü", Doç. Dr. Emek Üşenmez ise "Ahmed Ateş'in Türkoloji Çalışmaları ve Ali Şir Nevayi'nin Mecalisü'n-Nefäyis Adlı Eserinde Ateş'in Notları" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.