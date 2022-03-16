İranlılar Nevruz kutlamaları için Alanya'ya akın etti

Alanya Kalesine karşı 'Çarşamba Suri' kutlamaları yapıldı

Damlataş Plajında yapılan etkinliklere İranlılarla birlikte Rus ve Ukraynalı turistler de katıldı

ANTALYA - Nevruz için ilk tercihleri Türkiye olan İranlılar, 'Çarşamba Suri' etkinliği için Alanya'da buluştu. İranlılar dışında Rus ve Ukraynalı yerleşik yabancıların da ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar ateş üzerinden atlayıp, Latin dansları eşliğinde eğlendiler.

Alanya'da yaşayan ve tatil için gelen İranlılar, Alanya Kalesine karşı yakılan ateşin üzerinden atlayarak 'Çarşamba Suri' kutladılar. Hicri Şemşi takvimine göre yılın son Salı gecesi yapılan kutlamalarda ateşin üzerinden atlanıyor, doyasıya eğleniliyor. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte İran'ın haricinde Rus ve Ukrayna uyruklular da yer aldı. Damlataş Plajında yapılan kutlamalarda İran'a özgü şarkılar ile eğlenmeler dikkatlerden kaçmadı.

Aralarında başka uyruktan insanların da olduğunu söyleyen Melda Müsavi, "Biz hepimiz İranlıyız ama yabancılar da var. Nevruz'dan önce kutlanan bir parti. Çok eski kültürümüzde var olan bayramları devam ettiriyoruz. Müzik ve eğlence var hepinizi davet ediyoruz. Biz İranlılar için medeniyet ve kültür çok önemli" dedi.

Hicri Şemsi takvimine göre yılın son Salı akşamını ateşin üzerinden atlayarak kutladıklarını belirten Amirdanial Hjikarimi, her yıl Nevruz'dan önce kutlanıldığını ancak bazı dönemlerde aynı güne denk geldiğini söyledi.

Farklı etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Occo Beach Club işletmecisi Yavuz İlkan "Bugün İranlıların özel bir günü. İçeride yaklaşık 300 tane İranlı var. Bunların arasına Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden bazı vatandaşlar da katıldı. Güzel bir etkinlik oluyor. Çarşamba günleri Latin dansları, Cuma günleri özel bir gecemiz var. Kış mevsiminde bu etkinlikleri yaparak turizmi canlı tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.