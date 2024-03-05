Üye Girişi
Haberler

İranlı Sanatçının Depremzedelere Destek Sergisi

Güncelleme:

İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborzi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına hazırladığı 'Kufi'nin Gözyaşları' sergisi Ankara'da açıldı. Sergide Alborzi, depremin etkilediği 11 şehri Türkiye haritası üzerinde resimledi.

İranlı hat sanatçısı Sanaz Alborzi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler anısına hazırladığı "Kufi'nin Gözyaşları" sergisi Ankara'da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergide Alborzi, depremin etkilediği 11 şehri Türkiye haritası üzerinde tek tek resimleyerek, tuvale yansıttı.

Deprem coğrafyasının renklerini, kültürel ögelerini ve türkülerini Kufi yazının estetik çizgileriyle ortaya koyan sanatçı, yaşanan acıların sanatsal iz düşümünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Sanatçının diğer çalışmalarıyla 29 eserin yer aldığı sergideki tablolardan elde edilecek gelirin yarısı depremzedelere bağışlanacak.

11 il için 11 eser

Sergi alanında çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alborzi, kendisini çok etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini ve sergi açmaya karar verdiğini söyledi.

Önce kendi genel eserlerinden bir sergi açmayı düşündüğünü ancak daha sonra depremle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdiğini belirten Alborzi, Türkiye haritası üzerinde deprem bölgelerini göstermek istediğini ve 11 il için 11 eser yaptığını anlattı.

Alborzi, "Her eserde depremden etkilenen her ilin en meşhur türküsünü seçip Osmanlıca Kufi hattı ile yazdım. Ayrıca bu yazılar belli bir şekilde yazılmadı. Çünkü serginin adı gibi Kufi'nin gözyaşlarını gösterecektim burada. ve her eserde her ilin en meşhur tarihi binasını seçip tasarladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kahramanmaraş Türkiye Ankara Deprem Deprem Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title