İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

İran'ın ünlü sanatçılarından Hümayun Şeceryan, İstanbul'da düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Şeceryan, birçok eseri seslendirirken, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan (Homayoun Shajarian), İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

İran'ın usta sanatçıları arasında yer alan bestekar ve musiki üstadı Muhammed Rıza Şeceryan'ın oğlu Hümayun Şeceryan, Haliç Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Sanatçı, konserde "Sırların Tanrısı" ve "Ne Meleğim Ne Şeytan"ın da aralarında bulunduğu birçok eserin yanı sıra Mevlana ile Hafız Şirazi'nin şiirlerinden bestelenen parçaları seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.